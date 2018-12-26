جاكرتا 19 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 26 ديسمبر 2018 م واسنصحت هيئة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفزياء الإندونيسية بالابتعاد عن المناطق الساحلية على جانبي مضيق "سوندا"، التي ضربتها أمواج مد بحري عاتية (تسونامي) مطلع الأسبوع.وقال رئيس الهيئة، دويكوريتا كارناواتي "نطلب من الناس أن يبقوا حذرين ويتفادوا الشواطئ أو المناطق الساحلية"، مضيفا "أنه من المحتمل هطول أمطار غزيرة خلال اليوم على المناطق التي تحيط بجبل ماونت آناك كراكاتو".وخلص الخبراء إلى أن موجات تسونامي التي ضربت سواحل مضيق سوندا - الفاصل بين جزيرتي جاوة وسومطرة - نتجت بشكل غير مباشر عن الانفجارات البركانية من بركان ماونت آناك كراكاتو ، على بعد 50 كيلومترا من ساحل المضيق.11:24ت م0027