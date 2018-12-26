سول 19 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 26 ديسمبر 2018 م واستباينت أسعار النفط اليوم حيث انتعش الخام الأمريكي من خسائر حادة في الجلسة السابقة حتى مع استمرار بواعث القلق بشأن قوة الاقتصاد العالمي التي تلقي بظلالها على السوق.وفي الساعة 07 : 48 بتوقيت جرينتش كانت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 13 سنتا بما يعادل 0.31 % إلى 42.66 دولار للبرميل.وانخفضت عقود خام برنت 29 سنتا أو 0.57 % إلى 50.18 دولار للبرميل بعد أن نزلت في وقت سابق إلى أقل سعر منذ يوليو تموز 2017.// انتهى //11:35ت م0029