اقتصادي / الخام الأمريكي يرتفع بعد تهاويه لأدنى مستوى منذ يونيو 2017
الأربعاء 1440/4/19 هـ الموافق 2018/12/26 م واس
سول 19 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 26 ديسمبر 2018 م واس
تباينت أسعار النفط اليوم حيث انتعش الخام الأمريكي من خسائر حادة في الجلسة السابقة حتى مع استمرار بواعث القلق بشأن قوة الاقتصاد العالمي التي تلقي بظلالها على السوق.
وفي الساعة 07 : 48 بتوقيت جرينتش كانت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 13 سنتا بما يعادل 0.31 % إلى 42.66 دولار للبرميل.
وانخفضت عقود خام برنت 29 سنتا أو 0.57 % إلى 50.18 دولار للبرميل بعد أن نزلت في وقت سابق إلى أقل سعر منذ يوليو تموز 2017.
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