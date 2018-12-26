بكين 19 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 26 ديسمبر 2018 م واسلقي ثلاثة طلاب على الأقل مصرعهم اليوم إثر انفجار داخل مختبر تابع لجامعة في غرب بكين.وأوضحت أجهزة الإطفاء في العاصمة الصينية أن الانفجار وقع عند الساعة 09,30 (01,30 ت غ) لدى إجراء طلاب قسم الهندسة البيئية اختباًرا لمعالجة المياة الآسنة ما أدى إلى اشتعال حريق تمّت السيطرة عليه نحو الساعة 10,20 , مبينة أن الحادث أدى إلى مصرع ثلاثة طلاب.// انتهى //11:36ت م0030