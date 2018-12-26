الرياض 19 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 26 ديسمبر 2018 م واساستقبل معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد العيسى في مكتبه وفداً من كبار الأكاديميين اليابانييـن المعنيين بالدراسات الشرقية برئاسة البروفيسور هيروشي ناواتا.وجرى خلال الاستقبال بحث عددٍ من الموضوعات المتعلقة بمد جسور التعاون بين الثقافات والحضارات في أفق تعزيز قيم التواصل والحوار والتعاون في مساحة المشتركات البينية بما تُمثله من سعةٍ وشمول، إسهاماً في بناء عالم تسوده المحبة والوئام لتحقيق خير الإنسانية جمعاء.// انتهى //11:39ت م0031