الرياض 19 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 26 ديسمبر 2018 م واستنظم مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" بالشراكة مع وزارة التعليم، ملتقى الشتاء خلال الفترة من 27 ديسمبر 2018م وحتى 7 يناير 2019م، بالتعاون مع كل من : جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، والهيئة الملكية بالجبيل، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.ويشارك في ملتقى الشتاء 328 طالباً و 192 طالبة، يقوم على تدريبهم 57 مدرباً ومدربة من المملكة والسويد وهنجاريا وبولندا ومصر، و 27مشرفاً ومشرفة.ويأتي الملتقى ضمن سلسلة الملتقيات المركزية التي تنظمها "موهبة" وشركاؤها، لتدريب وترشيح الطلبة المشاركين في المسابقات العلمية الدولية في (الرياضيات– الفيزياء– الكيمياء والعلوم والحاسب الآلي) لعام 2019، بمتوسط 80 ساعة تدريبية لكل تخصص.ومن المقرر أن تشارك المملكة هذا العام في 14 مسابقة دولية على مستوى العالم لتحافظ على مكتسباتها السابقة، التي حمل عام 2018 أفضلها، بتحقيق موهوبي وموهوبات الوطن 39 ميداليةمتنوعة، من بين نحو 115 دولة تشارك في هذه المسابقات.ويهدف ملتقى الشتاء إلى استكمال الخطط التدريبية الخاصة بموضوعات الأولمبياد في الفيزياء والكيمياء والرياضيات والعلوم والحاسب، والتعرف على استراتيجيات حل جديدة، وإتقان التعامل مع المشكلات العلمية المركبة، إلى جانب رفع مستوى أداء الطلاب والطالبات في الاختبارات التأهيلية للمشاركات الدولية.// انتهى //11:54ت م0032