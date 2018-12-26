عرعر 19 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 26 ديسمبر 2018 م واسأوضحت صحة الحدود الشمالية أن مركز الأورام بمستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد بعرعر قدم خدماته لعدد 434 مريض أورام منذ افتتاحه قبل عام حيث بلغ عدد المرضى الذكور 187 مريضاً ,بينما بلغ عدد المرضى الإناث 247 مريضه , كذلك بلغ عدد المرضى المحولين من المركز 28 مريضاً ,وبلغ عدد حالات اللوكيميا الحادة أربع حالات ,إضافة لوجود عشرين حالة يتم علاجها تلطيفياً.يذكر أن المركز يقدم خدمات العلاج الكيماوي وعلاج سرطان الدم الحاد وسعة المركز السريرية تسع أسرة إضافة لوجود صيدلية خاصة بالقسم مما أسهم في تخفيف معاناة المرضى وذويهم من تكبد عناء السفر خارج المنطقة .وأن "صحة الحدود الشمالية" يوجد فيها 12 مركزاً طبياً متخصصاً (مركز للقلب، 5 للسكري، 3 للكلى، 3 أسنان) , إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرة، وتتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ , والأعصاب وجراحة القلب , وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 48 مركزاً للرعاية الصحية الأولية .// انتهى //11:55ت م0033