رام الله 19 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 26 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم دعوة رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون إلى احترام وتنفيذ القرار التفسيري للمحكمة الدستورية العليا، بشأن المجلس التشريعي، مؤكدًا أنه ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة، مطالبًا الجميع بالاستجابة وعدم تعطيل تنفيذ هذا القرار.وسلطت صحف الصباح الفلسطيني الضوء على اعتقال قوات الاحتلال الاسرائيلي، ثمانية شبان فلسطينيين من القدس المحتلة، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بقيام سلطات الاحتلال بتجريف 70 دونما من أراضي اماتين والمستوطنون يقتلعون 200 شتلة زيتون شرق يطا.ونشرت صحف هذا اليوم خبر إفراج سلطات الاحتلال الاسرائيلي عن الأسير مرعي حسين قبها ، من جنين، بعد أن أمضى خمسة عشر عاما في سجون الاحتلال.وعرجت على إعلان مسؤول إندونيسي أن حصيلة ضحايا موجات المد البحري العاتية "تسونامي التي ضربت المناطق الساحلية في جزيرتي جاوة وسومطرة في إندونيسيا ارتفعت إلى 429 قتيلا.// انتهى //12:01ت م0036