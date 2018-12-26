لندن 19 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 26 ديسمبر 2018 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، سوف تقطع عطلة الميلاد القصيرة لمجلس الوزراء لوضع خطط الطوارئ للخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) دون اتفاق، وأنها سوف تجتمع مع حكومتها في 2 يناير لمناقشة إمكانية عدم التوصل إلى اتفاق بشأن البريكست وحشد الدعم لخططها.ونقلت عن السلطات البريطانية والفرنسية، قولها إنه تم إنقاذ 40 مهاجراً، من بينهم العديد من الأطفال من 5 قوارب في القنال الإنجليزي بين فرنسا وبريطانيا.ونقلت تحذير المدير التنفيذي في جمعية صيادي الأسماك في شتلاند، من أن الخطر الأكبر بالنسبة للصيادين البريطانيين هو قدرة الاتحاد الأوروبي على تأخير الواردات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التي سيكون لها السيطرة على صناعة الصيد البريطانية.// انتهى //12:06ت م0037