تونس 19 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 26 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم نبأ الهجوم الانتحاري على مقر وزارة الخارجية الليبية في العاصمة طرابلس مخلفًا عددًا من القتلى والجرحى بالإضافة إلى أضرار مادية فادحة.وأوردت في السياق ردود الفعل العربية والأممية المستنكرة لهذا العمل الإرهابي حيث وصف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة الهجوم بالاعتداء السافر , وقال إنه لن ينال الإرهاب من قرار الليبيين بالسير نحو بناء الدولة ونبذ العنف.وتابعت تأكيد الرئيس اللبناني ميشال عون أن الصعوبات التي تعرقل تشكيل الحكومة الجديدة أصبحت تمثل أزمة في لبنان.وتابعت في الشأن العراقي اختطاف تنظيم داعش الإرهابي عددًا من المدنيين جنوبي محافظة كركوك.ورصدت في الشأن السوري تعزيزات عسكرية تركية إضافية إلى حدودها مع سوريا استعدادات لهجوم يحتمل أن تشنه داخل الأراضي الشمالية لسوريا بعد الانسحاب المرتقب للجنود الأمريكيين من هذه المنطقة.وأشارت إلى الدعوة التي وجهها الرئيس التركي رجب طيب أوردوغان إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب لزيارة تركيا سنة 2019 م , إلى جانب نبأ قيام وزير الدفاع المصري بحركة تغييرات وتنقلات في قيادات القوات المسلحة المصرية.// انتهى //12:11ت م0039