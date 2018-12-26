الباحة 19 ربيع الأخر 1440هـ الموافق 26 ديسمبر 2018م واستنطلق غداً فعاليات مهرجان الربيع بمحافظة قلوة تحت شعار " قلوة ربيعها أحلى " الذي يشهد العديد من البرامج والأنشطة المنوعة التي تقام في متنزهات الفرشة، والمثلث، وعلى مسرح البلدية بمنتزه ربي.وتتضمن الفعاليات التي تبدأ من بعد صلاة العصر وتستهدف مختلف شرائح المجتمع، مشاركة العديد من فرق الأطفال والفرق الإنشادية والشعبية، وسباق الدراجات وعروض بهلوانية وشخصيات كرتونية وألعاب الأطفال، إلى جانب العديد من المسابقات والجوائز المقدمة للحضور .//انتهى//13:14ت م0060