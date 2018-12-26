الوديعة 19 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 26 ديسمبر 2018 م واسعبرت منفذ الوديعة الحدودي أمس مساعدات غذائية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تشتمل على مواد غذائية تزن 111 طنًا، تستهدف محافظة الجوف.وتأتي هذه المساعدات ضمن المشروعات الإغاثية والإنسانية المتنوعة التي يقدمها المركز لكافة المحافظات اليمنية دون تمييز .// انتهى //13:21ت م0061