الرياض 19 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 26 ديسمبر 2018 م واسفازت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية بجائزة الاستراتيجية الإعلامية العربية لفئة المؤسسات الحكومية، بوصفها المؤسسة الحكومية العربية الأفضل في أدائها وحضورها الإعلامي المتنوع والفاعل، والمقدمة من المركز الخليجي للاستراتيجيات الإعلامية بمملكة بالبحرين.وتسلم الجائزة مدير عام الإعلام وعلاقات الشركاء بالهيئة سعود عبدالرحمن المقبل خلال حفل افتتاح مؤتمر الشرق الأوسط الخامس للاستراتيجيات الإعلامية (ميميست 2018) الذي ينظمه المركز الخليجي للاستراتيجيات الإعلامية وانطلق أمس في العاصمة المصرية القاهرة.وأوضح نائب مدير المركز الخليجي للاستراتيجيات الإعلامية عبد الرحمن السالم أن لجنة جائزة الاستراتيجية الإعلامية اختارت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية ضمن 20 جهة حكومية مرشحة بعد استعراض استراتيجية إعلام السياحة والتراث بالهيئة، ودراسة المنتجات الإعلامية للهيئة التي تميزت بتنوعها ومستواها المهني العالي.وأشار إلى أن الجائزة التي يرشح الفائز بها من قبل المركز الخليجي للاستراتيجيات الإعلامية (جي سي ميست)، وتعتمدها الجمعية العربية للصحافة والإعلام، و مجلس العلاقات العربية الدولية (كارنتر)، تهدف إلى تشجيع الجهات الحكومية في الدول العربية على العمل الإعلامي وفق استراتيجية محددة الأهداف بما يسهم في نجاح الرسالة الإعلامية ومهنيتها ,مبيناً أن استراتيجية إعلام السياحة والتراث التي اعتمدتها هيئة السياحة بالمملكة عام 2004م تشمل جوانب مهمة، أتاحت تنوع وثراء المواد والمنتجات الإعلامية للهيئة من مواد صحفية ومجلات وأفلام ومواقع إلكترونية مما جعل الهيئة تحظى بحضور إعلامي لافت.بدوره عبر مدير عام الإعلام وعلاقات الشركاء بالهيئة سعود المقبل، عن تقديره للقائمين على جائزة الاستراتيجية الإعلامية العربية على اختيار الهيئة لهذه الجائزة المهمة .وقال : أهدي الجائزة لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الموجه والداعم الأول للنشاط الاعلامي بالهيئة، الذي يشرف ويتابع منتجات الهيئة وإصداراتها وأنشطتها الإعلامية بشكل مباشر، مشيراً إلى أن إدارة الإعلام استفادة كثيراً من رؤيته وخبراته الإعلامية الواسعة وهو ما انعكس على مستوى الاداء الإعلامي للهيئة.// انتهى //13:25ت م0062