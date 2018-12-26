الرياض 19 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 26 ديسمبر 2018 م واسأكد رئيس المرصد الدولي لتوثيق وملاحقة جرائم إيران الدكتور أنور مالك، أن رسالة المملكة العربية السعودية رسالة سلام واستقرار، وهي الدولة الوحيدة التي تراهن على استقرار وأمن الأوطان.وقال :" إن المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية يتحدث عن ثقافة وتراث وتاريخ المملكة العربية السعودية، ويبرز للعالم أن هذه الدولة ترعى الثقافة، ولديها تاريخ، والرسالة الأولى موجهة إلى العالم العربي وثانياً للعالم الإسلامي بصفة عامة، والعالم الإنساني أجمع أن المملكة دولة لديها تراث كبير في كل المجالات ، ولديها تقاليدها الثقافية وتاريخها، وأمور تتميز بها عن كثير من الدول الأخرى وهذه الثقافة فرضت نفسها ووصلت إلى العالم من خلال الجنادرية" .وأفاد أن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود، لفعاليات الجنادرية تؤكد عالمية الحدث وأنها مناسبة إنسانية بمعنى الكلمة موجهة إلى كل العالم وكل المجتمعات .وأوضح الدكتور مالك أن ضيوف المهرجان من المثقفين والمفكرين الذين هم سفراء من بلدانهم إلى المهرجان يتحولون بعد المهرجان إلى سفراء من المهرجان إلى دولهم، يتحدثون بما شاهدوه وما استفادوا منه وكل جميل شاهدوه في هذا المهرجان ، مشيرا إلى أن لهذا المهرجان أبعاده الإنسانية وبرنامج ثقافي إنساني أرادت المملكة أن تعرف عليه كل العالم من خلال المفكرين والمثقفين ومن خلال الإعلاميين، كما أن كل ضيف ينظر إلى المواضيع المطروحة في الندوات من زاويته الثقافية والسياسية ، فتلتقي كل هذه الزوايا المختلفة.وقدّم شكره لوزارة الحرس الوطني حيث إن كل شيء كان مذهلا ويظهر مدى حرصهم في كل تفاصيل المهرجان ومنها ضخامة الأوبريت والجانب الفني .مما يذكر أن الدكتور أنور مالك يشارك يوم غد الأربعاء في ندوة "إيران والأمن الإقليمي" التي ستقام في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات في فندق الإنتركنتننتال بالرياض .// انتهى //13:26ت م0063