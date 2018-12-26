مأرب 19 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 26 ديسمبر 2018 م واسأقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس رحلة ترفيهية لـ 26 طفلاً جندتهم المليشيات الحوثية إلى حديقة مأرب العامة، وذلك ضمن أنشطة الدورة الثالثة من المرحلة السابعة والثامنة التي استهدفت إعادة تأهيل 80 طفلاً مجنداً من عدة محافظة يمنية.وتهدف الرحلة إلى أن يعيش الأطفال في مساحات مفتوحة تتوافر فيها وسائل اللعب والترفيه، إضافة إلى إقامة مسابقات ثقافية وتعليمية لهم لتجاوز المشاعر السلبية التي اكتسبوها أثناء تجنيدهم من قبل جماعة الحوثيين.يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة يعمل على إعادة تأهيل الأطفال المجندين في اليمن ضمن خطته الإنسانية التي تستهدف إعادة تأهيل 2,000 طفل يمني.//انتهى//13:26ت م0064