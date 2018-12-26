حائل 19 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 26 ديسمبر 2018 م واسأنهت القطاعات الأمنية بمنطقة حائل استعداداتها لإجازة منتصف العام الدراسي, وفعاليات رالي حائل الدولي 2019م.وأوضح مدير شرطة المنطقة اللواء عثمان بن عبدالعزيز المحيميد أنه تم توفير كل ما يحتاجه رجال الأمن من مختلف القطاعات الأمنية بالمنطقة للقيام بمهماتهم من أجهزة ومعدات وآليات وغرف عمليات ومقار مؤقتة لمزاولة أعمالهم وتنفيذ مختلف المهام في المواقع كافة التي تقام بها الفعاليات ونقاط مسار السباق بدقة وسرعة فائقة.وأفاد أن الجهات الأمنية ستكون -بعون الله- داعمه لكل الفعاليات والأنشطة بالمنطقة لتقديم خدمة أمنية مميزة تعكس ما يجده القطاع الأمني من دعم من حكومة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، وبمتابعة من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه، داعياً المواطنين والزوار إلى التعاون مع رجال الأمن وعدم التردد في طلب أي خدمة أمنية.// انتهى //13:29ت م0065