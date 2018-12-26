الكويت 19 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 26 ديسمبر 2018 م واسأنهت بورصة الكويت تعاملات اليوم الأربعاء على انخفاض المؤشر العام 7ر6 نقطة ليبلغ مستوى 2ر5059 نقطة بنسبة 13ر0 %.وبلغت كميات تداولات المؤشر 6ر95 مليون سهم تمت من خلال 3760 صفقة نقدية بقيمة 7ر14 مليون دينار كويتي (نحو 51ر48 مليون دولار أمريكي).وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 7ر9 نقطة ليصل إلى مستوى 7ر4699 نقطة وبنسبة ارتفاع 21ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 61ر61 مليون سهم تمت عبر 2228 صفقة نقدية بقيمة 4ر4 مليون دينار (نحو 52ر14 مليون دولار).كما انخفض مؤشر السوق الأول 7ر15 نقطة ليصل إلى مستوى 08ر5257 نقطة وبنسبة انخفاض 30ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 08ر34 مليون سهم تمت عبر 1532 صفقة بقيمة 2ر10 مليون دينار (نحو 66ر33 مليون دولار).// انتهى //13:30ت م0066