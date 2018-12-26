الوديعة 19 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 26 ديسمبر 2018 م واسعبرت منفذ الوديعة الحدودي اليوم، مساعدات غذائية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تشتمل على 2100 سلة غذائية تزن 155 طنًا و 400 كيلو غرام، تستهدف محافظة لحج.وتأتي هذه المساعدات ضمن المشروعات الإغاثية والإنسانية المتنوعة التي يقدمها المركز لكافة المحافظات اليمنية دون تمييز .// انتهى //13:36ت م0068