عام / عبور مساعدات غذائية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة لمحافظة لحج
الأربعاء 1440/4/19 هـ الموافق 2018/12/26 م واس
الوديعة 19 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 26 ديسمبر 2018 م واس
عبرت منفذ الوديعة الحدودي اليوم، مساعدات غذائية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تشتمل على 2100 سلة غذائية تزن 155 طنًا و 400 كيلو غرام، تستهدف محافظة لحج.
وتأتي هذه المساعدات ضمن المشروعات الإغاثية والإنسانية المتنوعة التي يقدمها المركز لكافة المحافظات اليمنية دون تمييز .
// انتهى //
13:36ت م
0068