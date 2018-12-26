الرياض 19 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 26 ديسمبر 2018 م واسعقدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية اليوم، في مقر الهيئة بمدينة الرياض، الاجتماع الأول لمجلس إدارة رابطة خريجي برامج شهادة الاختصاص بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وذلك برئاسة نائب الأمين العام للشؤون التنفيذية الدكتور محمد بن عبدالله السلطان، بحضور أعضاء مجلس إدارة رابطة الخريجين.وأوضح الدكتور محمد السلطان، أن رابطة خريجي برامج الهيئة تعتبر من المبادرات الرئيسية التي تسعى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية من خلالها إلى الاندماج مع المجتمع وهو محور من محاور التغيير التي تعمل عليها الهيئة ضمن خطتها الاستراتيجية الحالية، التي من شأنها أن ترفع مستوى التواصل الفعال بين الهيئة وخريجي برامجها.وجرى خلال الاجتماع اقتراع لاختيار رئيس لرابطة الخريجين ونائبه، ووقع الاختيار على الدكتور تركي بن عبدالله الشريف رئيساً، والدكتور الحسين بن محمد عسيري نائباً.يذكر أن مهام مجلس إدارة رابطة خريجي برامج الهيئة، تتلخص في إعداد خطط عمل الرابطة ومتابعة تنفيذها، وإقرار الفعاليات والأنشطة والإشراف عليها، ووضع الضوابط لسير أعمال الرابطة، ومناقشة المشكلات التي يتعرض لها الخريجين بصفة عامة والتنسيق بشأنها مع الهيئة، إلى جانب دعم الجهود للمشاركة في الفعاليات المجتمعية.// انتهى //13:36ت م0070