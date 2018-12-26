بريدة 19 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 26 ديسمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة ، وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن الجلعود ، والوكلاء المساعدين ، ومديري عموم الأحوال المدنية بالمملكة ، يرافقهم مدير عام الأحوال المدنية بمنطقة القصيم إبراهيم الأصقه ، الذين قدموا للسلام على سموه بمناسبة زيارتهم للمنطقة للمشاركة بالاجتماع السنوي الخامس لمديري الأحوال المدنية بالمملكة ، الذي عقد في منطقة القصيم.وفي بداية اللقاء ، رحب سمو الأمير فيصل بن مشعل بهم في المنطقة ، مشيدًا بالدور الرائد الذي تبذله إدارات الأحوال المدنية في مختلف مناطق المملكة ، بتوجيهات ومتابعة من سمو وزير الداخلية الهادفة إلى اتخاذ الإجراءات التنظيمية الحديثة ، التي من شأنها خدمة المواطنين وتسهيل إجراءات العمل ، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين أينما كانوا وفق الأنظمة والتقنية الحديثة ، متمنياً لهم التوفيق والنجاح.من جانبه قدّم وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه ومتابعته المستمرة لأعمال الأحوال المدنية بالمنطقة ، مشيراً إلى أن وكالة الوزارة تعمل على التوسع بخدماتها التقنية ومواكبة التطور ورؤية المملكة 2030 في مختلف مناطق المملكة.// انتهى //13:38ت م0071