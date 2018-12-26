الدوادمي 19 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 26 ديسمبر 2018 م واسنفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الدوادمي ممثلا بقسم الثروة الحيوانية أمس، ورشة عمل تعريفية عن " الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية" في الطب البيطري، استهدفت مربي الماشية والاطباء البيطرين التابعين للمنشآت البيطرية الخاصة، وذلك بقاعة المحاضرات بالمكتب.وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الدوادمي المهندس منصور الكثيري أن ورشة العمل التي نفذها المكتب سلطت الضوء من خلالها على الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية من خلال وصفة طبية بيطرية والبعد عن الاستخدام العشوائي والمفرط لتلك المضادات للحد من انتشار الميكروبات المقاومة للمضادات ويقلل من الاصابة بالأمراض، بالإضافة إلى تقديم عدد من الإرشادات الوقائية الواجب اتباعها للوقاية من الأمراض.// انتهى //13:39ت م0072