نجران 19 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 26 ديسمبر 2018 م واسأعلنت جامعة نجران نتائج القبول الاحتياطي للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1440/1439، واستيعابها خريجي وخريجات ثانويات منطقة نجران والمناطق التعليمية المجاورة، لآخر خمس سنوات بنسبة 100%.وأكد عميد القبول والتسجيل بالجامعة، الدكتور زهير العمري، أن عملية استقبال الطلبات للقبول الاحتياطي للفصل الثاني بدأت بتاريخ 1439/12/22هـ ولغاية 1440/4/15 هـ، وأن كل خطوات القبول جاءت إلكترونية، ويعد القبول الرئيسي والاحتياطي للفصلين أكبر مرحلة قبول للجامعة منذ إنشائها.// انتهى //13:40ت م0073