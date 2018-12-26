مأرب 19 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 26 ديسمبر 2018 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 860 كرتونًا من التمور تزن 6,880 كيلوغرام في مخيم التضامن بمحافظة مأرب يستفيد منها 5,160 مستفيد، وذلك ضمن إجمالي المخصص للمحافظات اليمنية والبالغ 3,000 طن تمور.وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي يقدمها المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة مناطقه دون تمييز التي بلغت 301 مشروعًا.// انتهى //13:40ت م0074