نجران 19 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 26 ديسمبر 2018 م واسافتَتَح فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة نجران اليوم, فرعه الجديد بمحافظة حبونا، بحضور محافظ المحافظة، ومدير عام فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة، ورئيس مجلس إدارة غرفة نجران، وعدد من مدراء الجهات الحكومية بالمحافظة.ويقدم الفرع لأهالي المحافظة والمراكز التابعة لها العديد من الخدمات التي ستسهم بإذن الله في تحقيق ماتسعى الوزارة له وفقاً لبرنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.// انتهى //14:55ت م0114