الرياض 19 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 26 ديسمبر 2018 م واستنطلق غداً منافسات الجولة الـ 15 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، بمباراتين يلتقي خلالها فريق الباطن نظيره القادسية على ملعب الباطن في حفر الباطن ، ويستضيف فريق الفيصلي نظيره الفيحاء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة .يمتلك الباطن 11 نقطة في المركز الرابع عشر ، ويحتل القادسية المركز الثامن برصيد 20 نقطة ، والفيصلي 20 نقطة في المركز السابع ، بينما يمتلك الفيحاء 15 نقطة في المركز الثاني عشر.وتتواصل مباريات الجولة بعد غدٍ الجمعة بـ 3 مباريات ، حيث يلعب الفتح مع النصر في ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء ، ويحل الشباب ضيفاً على الحزم في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ، ويستضيف الوحدة بملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة فريق الأهلي.// انتهى //14:56ت م0115