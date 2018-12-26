تبوك 19 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 26 ديسمبر 2018 م واساستقبل محافظ الوجه المهندس علي بن عبدالرحمن التميمي أمس, رئيس مجلس إدارة النادي الخالدي بالوجه محمد محمود الشريف, وأعضاء مجلس الإدارة, والمدربين, واللاعبين للألعاب المختلفة, الذين حققوا إنجازات رياضية على مستوى منطقة تبوك.وأعرب رئيس النادي الخالدي, عن شكره وتقديره لمحافظ الوجه على ما وجده النادي من دعم وتشجيع أسهم بعد توفيق الله في الحصول على عدد من البطولات.// انتهى //14:57ت م0116