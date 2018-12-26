الجنادرية 19 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 26 ديسمبر 2018 م واسزار معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، اليوم، جناح المديرية العامة للدفاع المدني المشارك بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية33).وتفقد معاليه أقسام الجناح الذي يضم 10 أقسام تحكي قصة تطور جهاز الدفاع المدني بدءً من إنشاء أول فرقة عام 1316هـ، وصولاً الى أكثر من (756) مركز وفرقة، اضافة الي تواجده على الساحة الدولية من خلال عضويته في العديد من المنظمات الدولية كما يوضح الجناح للزائرين كيفية وقوع بعض الحوادث الناتجة عن الإهمال والتقصير، وكيفية درء تلك المخاطر.وتضمن جناح الدفاع المدني هذا العام استعراضاً لأهم التطبيقات التي يستخدمها العاملون بالجهاز الهادفة الى تعزيز رسالته ألاعلامية التثقيفية في كافة اعمال الحماية والإنقاذ والسلامة مثل تطبيقات: التطوع - قريب - سلامة - سلامتي- وفزعة, لتقديم صورة واضحة لزائري المهرجان تعبر عن واقع الرسالة التي يضطلع بها جهاز الدفاع المدني.‎ وشملت جولة الفريق العمرو أجنحة قطاعات وزارة الداخلية، مشيداً بالجهود المبذولة لتقديم صورة حقيقية تعكس الدور الذي تبذله الجهات الأمنية لضمان الأمن والسلامة للمواطنين والمقيمين.//انتهى//15:01ت م0119