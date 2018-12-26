بيروت 19 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 26 ديسمبر 2018 م واسأكدت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا ، أن اللاجئين الفلسطينيين يتعرضون لحملة تهجير ممنهجة تقودها مليشيات مسلحة تابعة لنظام الأسد منذ انفجار الصراع في سوريا.وأشارت مجموعة العمل في بيان اليوم، إلى أن أكثر من 150 ألف لاجئ فلسطيني هاجر خارج سوريا من أصل 650 ألف كانوا يعيشون بداخلها قبل اندلاع الصراع فيها، وحوالي 410 آلاف هُجروا داخل سوريا، وأكثر من 60 في المئة من الفلسطينيين في سوريا نزحوا لمرة واحدة على الأقل.وأكد قسم الدراسات في مجموعة العمل ، أن أكثر من 31 ألف لجأوا إلى لبنان، و 17 ألف آخرين توجهوا إلى الأردن، و 6 آلاف في مصر، أضافة إلى 8 آلاف في تركيا، ونحو ألف في قطاع غزة.وأشارت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا إلى أن آلاف اللاجئين الفلسطينيين يحاولون الوصول إلى أوروبا وانهاء معاناة نزوحهم في دول الجوار السوري.// انتهى //15:21ت م0123