الخبر 19 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 26 ديسمبر 2018 م واسينظم مركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية "سايتك" التابع لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن غداً، معرض الفنون التشكيلية الثامن بعنون "الخبر كانفاس"، بمشاركة 30 فنانًا تشكيليًا لمدة 3 أيام, وذلك في مقر سايتك بالخبر.وأوضح مساعد مدير عام مركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية "سايتك" وليد الرشيد، أن المعرض يهدف إلى دعم برامج المسؤولية الاجتماعية ونشر العلم والمعرفة وتوعية وتثقيف المجتمع بشتى المجالات التي من ضمنها الفن التشكيلي، ودعم الفنانين والفنانات التشكيليين من داخل وخارج المنطقة وتوفير جو تنافسي، وإتاحة الفرصة للمتذوقين والمهتمين للاطلاع والاستمتاع بالمعرض.وأضاف أن المعرض يسعى إلى الارتقاء بمستوى الفن في المملكة لتنافس المستويات العالمية، وإتاحة الفرصة للمبدعين لعرض أعمالهم والتواصل مع جمهور الفن والمتخصصين في كل منطقة، حيث يهتم المعرض بإثراء روح الفن في المجتمع عبر تعليم الفن ودعم المواهب الناشئة والشابة.وأبان الرشيد أن المعرض يتخلله عقد ورش للرسم الحر ثلاثي الأبعاد بمشاركة عدد من الفنانين المختصين في الرسم ثلاثي الأبعاد أمام الجمهور، إصافة إلى عرض الأعمال التي تجسد الأساليب المعاصرة مثل فنون الميديا والأعمال التركيبية والفن الرقمي والنحت واللوحات التشكيلية الفنية.// انتهى //15:24ت م0127