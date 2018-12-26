عام / منظمة التعاون الإسلامي تُدين تفجير تلعفر بالعراق
الأربعاء 1440/4/19 هـ الموافق 2018/12/26 م واس
جدة 19 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 26 ديسمبر 2018 م واس
أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ، عن إدانتها الشديدة للعمل الإجرامي والإرهابي الذي استهدف المواطنين الأبرياء في قضاء تلعفر شمال العراق ، يوم أمس ، والذي أسفرعن سقوط عدد من المواطنين الأبرياء بين قتلى وجرحى .
وقدّم معالي الأمين العام للمنظمة ، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ، تعازيه لأسرالضحايا الأبرياء الذين فقدوا حياتهم جراء هذا العمل الإرهابي الآثم ، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى ، سائلا المولى عزوجل أن يجنب العراق كل مكروه .
وجدّد الأمين العام استعداد المنظمة التعاون الإسلامي للعمل مع الحكومة العراقية الجديدة والكتل السياسية كافة من أجل تحقيق المصالحة العراقية في إطار مبادرة المنظمة بعقد مؤتمر بغداد للمصالحة الوطنية العراقية .
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15:25ت م
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