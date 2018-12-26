عنيزة 19 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 26 ديسمبر 2018 م واسينطلق غداً بمحافظة عنيزة, مهرجان الغضا الـ17 بالعديد من الفعاليات والأركان والمعارض التي تستمر عشرة أيام داخل قرية الغضا.ويتضمن المهرجان فعاليات شعبية في المزرعة والقرية التراثية، وفعاليات الحرفيين، ومعارض السيارات الكلاسيكية، وركن الأسر المنتجة، وجناح السعودية الجديدة، وعروض طيران القوات البرية، وعروض الخيل ومعرض الرحلات البرية, وحديقة الحيوانات المفترسة.ويسهم المهرجان في حماية البيئة من خلال جملة من الأنشطة والفعاليات المتعددة، حيث خصص مهرجان الغضا مساحة تتجاوز 5000 متر مربع لاستزراع شجرة الغضا داخل قرية الغضا - مقر الفعاليات - ووضع الاستزراع كفعالية يومية يشارك بها جميع الزوار وهى فعالية تقام للعام الرابع على التوالي.وأوضح المشرف العام على المهرجان خالد بن عبدالرحمن اليحيى, أن اللجنة الرئيسية حرصت خلال هذا العام على التجديد والتميز والتنوع، بحيث تلائم مختلف أذواق شرائح المجتمع، مؤكداً حرص المنظمين على الاهتمام بالسياحة الشتوية المستدامة وضرورة الاهتمام بالتراث لتوفير مناخ سياحي متميز يصل إلى الصغار والكبار.من جهته بين المدير التنفيذي للمهرجان علي بن سليمان العيد, أنه انطلاقة المهرجان سبقها تحضيرات كبيرة لظهور مهرجان الغضا الـ17 بحلته المميزة التي يتمناها الزائر، حيث تم الانتهاء من بناء أركان إضافية لسوق الغضا والمعارض الى جانب الإضافات الجديدة لبنية القرية التحتية.// انتهى //16:30ت م0176