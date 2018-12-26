مكة المكرمة 19 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 26 ديسمبر 2018 م واسقدمت إدارة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد الحرام, كتابًا يحتوي على عدد من الكلمات التي تسهل التخاطب بين العاملين في الميدان وقاصدي البيت الحرام, الذين يفدون إليه من أصقاع العالم, بتوجيه من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس, في تنوع المبادرات وتطويرها بما يسهم في رفع جودة الخدمات بما يتمشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.وأكد رئيس هيئة المسجد الحرام الشيخ علي النافعي, أن هناك لجان من المترجمين بالإدارة أشرفوا على وضع هذه الكلمات بأربع لغات من خلال استبيان جمع فيه الكلمات الأكثر استخدامًا في توجيه الحجاج والمعتمرين, لافتًا الانتباه إلى أنه سيتم عقد دورات تدريبية على هذه الكلمات لأعضاء الهيئة للتغلب على عائق اللغة في التخاطب, وتمكين الموظفين من المسارعة في مواكبة التطور الذي يوجه به معالي الرئيس العام لشئون الحرمين في الخدمات كافة.// انتهى //16:32ت م0177