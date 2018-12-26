عام / بلدية ظهران الجنوب تكثف جولاتها الرقابية على المحال التجارية
الأربعاء 1440/4/19 هـ الموافق 2018/12/26 م واس
ظهران الجنوب 19 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 26 ديسمبر 2018 م واس
صادرت بلدية محافظة ظهران الجنوب خلال جولاتها التفتيشية الميدانية التي نفذتها اليوم على عدد من المنشآت الغذائية والمطاعم ومحلات بيع اللحوم , كمية من المواد منتهية الصلاحية تجاوزت 23 كيلو جرامًا.
وتأتي الجولات ضمن حملة "غذاؤكم أمانة" , للوقوف على جوانب الاشتراطات الصحية للمنشآت ، والتأكد من السلع والخدمات المقدمة للمواطنين ، والإشراف على المحلات التجارية والمنشآت الغذائية , وتطبيق أنظمة البلدية الجزائية بحق المخالفين.
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16:32ت م
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