ظهران الجنوب 19 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 26 ديسمبر 2018 م واسصادرت بلدية محافظة ظهران الجنوب خلال جولاتها التفتيشية الميدانية التي نفذتها اليوم على عدد من المنشآت الغذائية والمطاعم ومحلات بيع اللحوم , كمية من المواد منتهية الصلاحية تجاوزت 23 كيلو جرامًا.وتأتي الجولات ضمن حملة "غذاؤكم أمانة" , للوقوف على جوانب الاشتراطات الصحية للمنشآت ، والتأكد من السلع والخدمات المقدمة للمواطنين ، والإشراف على المحلات التجارية والمنشآت الغذائية , وتطبيق أنظمة البلدية الجزائية بحق المخالفين.// انتهى //16:32ت م0178