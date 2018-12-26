تونس 19 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 26 ديسمبر 2018 م واسالتقى الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي اليوم ، وزير الخارجية الياباني تارو كونو الذي يزور تونس حاليًا.ونقل بيان لرئاسة الجمهورية التونسية ، تأكيد الطرفين أهمية تعزيز علاقات الصداقة وتوسيع مجالات التعاون والشراكة الثنائية من خلال تكثيف نسق الزيارات والمشاورات السياسية ، مع التشديد على ضرورة تشجيع المستثمرين على الاستفادة ممّا يوفره مناخ الاستثمار في تونس من فرص للشراكة.// انتهى //16:34ت م0179