سياسي / الرئيس التونسي يلتقي وزير الخارجية الياباني
الأربعاء 1440/4/19 هـ الموافق 2018/12/26 م واس
تونس 19 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 26 ديسمبر 2018 م واس
التقى الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي اليوم ، وزير الخارجية الياباني تارو كونو الذي يزور تونس حاليًا.
ونقل بيان لرئاسة الجمهورية التونسية ، تأكيد الطرفين أهمية تعزيز علاقات الصداقة وتوسيع مجالات التعاون والشراكة الثنائية من خلال تكثيف نسق الزيارات والمشاورات السياسية ، مع التشديد على ضرورة تشجيع المستثمرين على الاستفادة ممّا يوفره مناخ الاستثمار في تونس من فرص للشراكة.
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