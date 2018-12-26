الرياض 19 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 26 ديسمبر 2018 م واسصرح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة الرياض, أنه وبناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة لبذل الجهود المضاعفة للجنة المركزية واللجنة الميدانية لمتابعة مزاولي الرقية والطب الشعبي في التقصي ومتابعة المخالفين وضبطهم وإحالتهم للنيابة العامة وبناءً على ماورد من معلومات مؤكدة عن قيام أحد الوافدين بادعاء الرقية الشرعية وادعاء جلب ومضاعفة الأموال بطرق باطلة واستنزاف مبالغ طائلة من أحد المواطنين بمبلغ وقدره (180 ألف ريال)، فقد تمكنت اللجنة الميدانية مع الجهات الأمنية من ضبط الوافد وإحالته للنيابة العامة.وإمارة منطقة الرياض إذ تعلن ذلك لتحذر كل من تسول له نفسه للقيام بمثل هذه الممارسات المخالفة بأنه سيتم التعامل معه بكل حزم وفي الوقت نفسه تحذر من الانخداع بهؤلاء أو تصديقهم أو التعامل معهم . والله ولي التوفيق.// انتهى //16:36ت م0180