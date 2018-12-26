الجنادرية 19 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 26 ديسمبر 2018 م واسشهد جناح قرية منطقه تبوك التراثية إقبالاً كبيراً من زوار المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 33.وتجول الزوار في مرافق القرية، وقدم لهم المنظمون معلومات وافية عن مكونات القرية والصناعات اليدوية والأكلات الشعبية ، كما تفاعلوا مع العروض الفلكلورية التي قدمتها الفرق الشعبية المشاركة في المهرجان.وأوضح المستشار المتحدث الرسمي لإمارة منطقة تبوك علي مصلح القحطاني أن قرية المنطقة تشارك بـ 24 حرفة تمثل موروث المنطقة ، بالإضافة إلى معرض التنمية والتاريخ وعدد من العروض الشعبية المتنوعة كالسامري ، العرضة ، الربابة ، ألوان بحريه متنوعه، إلى جانب عرض عدد من الأفلام الوثائقية والتعريفية بالمظاهر التنموية التي تشهدها المنطقة.// انتهى //16:39ت م0182