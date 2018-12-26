الرياض 19 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 26 ديسمبر 2018 م واسرأس وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود, الاجتماع السنوي الخامس لمدراء العموم في الأحوال المدنية بعنوان "نحو تميز مؤسسي"، الذي يقام في مدينة بريدة بمنطقة القصيم اليوم وغدًا الخميس.ويناقش الاجتماع الآلية المقترحة لتطوير العمل في الأحوال المدنية، وتحقيق أعلى درجات الكفاءة وزيادة فاعليته بما يحقق التميز المؤسسي، ويرفع من درجات الرضا لدى المستفيدين من خدمات القطاع، في إدارات ومكاتب الأحوال المدنية في المملكة كافة.ومن المنتظر أن يقدم الاجتماع عددًا من الأوراق الخاصة داخل الأحوال المدنية، ومناقشتها بهدف وضع الحلول اللازمة التي تكفل تحقيق الأهداف المرجوة في المستقبل القريب بإذن الله.// انتهى //16:42ت م0183