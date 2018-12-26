الرياض 19 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 26 ديسمبر 2018 م واسدشنت الهيئة السعودية للمهندسين في مقر الهيئة بالرياض اليوم, خدمة طباعة شهادات الاعتماد المهني للمهندسين والفنيين عن بعد .وأوضح أمين عام الهيئة المهندس فرحان بن حبيتر الشمري، أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود سعي الهيئة لتحقيق أحد أهدافها الإستراتيجية لتقديم خدماتها الالكترونية باستخدام أحدث النظم المتطوره في مجال تقنية المعلومات لزيادة نطاق خدماتها والرفع من مستوى جودتها، إضافة إلى إنجاز واحدة من أعمال أعضاء الهيئة بكل يسر وسهولة.وأكد أن تدشين شهادات الاعتماد للمهندسين والمهندسات والفنيين والأخصائيين والأخصائيات في المملكة وخارجها، هي خدمة تمكنهم من الاستفادة من الخدمات الالكترونية التي تقدمها بطريقة سلسة ومرنة وفي وقت قصير، التي تمكن أي مهندس أو مهندسة أو فني أو أخصائي أو أخصائية من طباعة شهادة الاعتماد من أي مكان في العالم بطريقة آمنه وموثوقة دون الحاجة إلى القدوم الى الهيئة أو فروعها.وبين المهندس الشمري أن هذه الخطوة إضافة مميزة للخدمات الالكترونية المتطورة التي قدمتها الهيئة في فترة سابقة لعدد من الخدمات مثل خدمتي "اجتياز" و"أفكار وابتكار" وخدمة "توصيل الوثائق" وغيرها من الخدمات.// انتهى //16:50ت م0186