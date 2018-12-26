الشقيق 19 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 26 ديسمبر 2018 م واستنطلق، السبت المقبل , فعاليات مهرجان الربيع، الذي تنفذه لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بمركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب , وذلك بالكورنيش الشمالي لشاطئ الشقيق السياحي.وأوضح رئيس اللجنة المهندس علي المشيخي أن المهرجان يستضمن العديد من الفعاليات والبرامج، منها البطولة الأولى الكرة الشاطئية ومهرجان الطفل ومسابقة الالقاء والخطابة ومبادرة صحتي في خطوتي ومسابقة بلابل الربيع ومنصات توقيع والبطولة الثانية للدراجات , إضافة للعديد من الفعاليات والبرامج المسرحية المصاحبة للمهرجان.وبين أن مركز النشاط الاجتماعي بقرية الصنيدلي التابع للجنة سينفذ خلال نفس الفترة العديد من الفعاليات بعدة مواقع بشاطئ الشقيق تحت عنوان "بيعة و ولاء , وتشمل دوري رياضي لفرق المحافظة ودوري بلاستيشن ودوري رياضي للبراعم ويوم مفتوح للطفل ودوري رياضي للمعتزلين.ودعا المشيخي الجميع للاستفادة من تلك الفعاليات التي تهدف اللجنة من تنفيذها لاشغال اوقات الشباب والمتنزهين بما يعود عليهم وعلى مجتمعهم ووطنهم بالخير والفائدة , راجياً العون والتوفيق من الله تعالى للجميع.// انتهى//16:53ت م0188