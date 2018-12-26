عنيزة 19 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 26 ديسمبر 2018 م واساختتم مركز الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الفيصل الاجتماعي التابع للجمعية الخيرية الصالحية بعنيزة، اليوم فعاليات البرنامج التثقيفي الترفيهي للأطفال "شارع الأنشطة"، بمشاركة 40 طفلاً وطفلة لطالبات المرحلة الابتدائية .وأوضحت مديرة مركز الأميرة نورة المهندسة ندى النزهة أن الفعاليات، التي استمرة على مدى أسبوعين، اشتملت على العديد من الأنشطة الترفيهية والتثقيفية والرياضية التي ترتقي بمعارف ومهارات الصغار، حيث يهدف البرنامج إلى تنمية مهارات ومواهب الأطفال واستغلال أوقات الفراغ بالفائدة وتعليم العديد من المهارات البدنية والفكرية والاجتماعية عبر مجموعة من الأنشطة والبرامج العلمية ، بالإضافة إلى تحقيق الوعي التثقيفي والتعليمي والرياضي لدى الأطفال، وزيادة ترابطهم وتعلقهم بالكتاب حيث قدمت مكتبة الطفل بمركز الأميرة نورة للأطفال خلال البرنامج العديد من الفقرات التثقيفية ، مع إحداث جو من البهجة والسرور أثناء أجازتهم .وبينت النزهة أن البرنامج يهدف إضاً إلى تعزيز الجانب المجتمعي لدى الأطفال حيث شاركت وحدة الإرشاد الأسري بالمركز في إقامة العديد من الجلسات التوعوية والتثقيفية للأطفال خلال البرنامج .من جانبها ذكرت مشرفة الأنشطة مرام الفره أن برنامج "شارع الأنشطة اشتمل على مجموعة من الأنشطة وورش العمل والبرامج التي تعتمد على نهج التعلم من خلال اللعب عبر توفير البيئة السليمة لهم لاستثمار إجازة العطلة المدرسية بالشكل الأمثل ، مفيدةً أن الثقة المتنامية في أنشطة الجمعية تشجع العديد من أولياء الأمور على تسجيل أبنائهم في هذا البرنامج .// انتهى //17:08ت م0194