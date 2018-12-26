باريس 19 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 26 ديسمبر 2018 م واسدانت فرنسا اليوم ، الهجمات التي وقعت في ليبيا وأفغانستان أمس وأدت إلى قتل وإصابة العشرات.ودعت الخارجية الفرنسية في بيان، الليبيين على العمل مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليبيا غسان سلامة لإيجاد "استقرار دائم لا سيما من خلال إجراء انتخابات في ربيع عام 2019 ".وحول أفغانستان، أعرب البيان عن مواصلة فرنسا دعم جهود الدولة في مواجهة الإرهاب واحلال السلام هناك.// انتهى //17:10ت م0196