الجنادرية 19 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 26 ديسمبر 2018 م واسزار مدير عام السجون بالمملكة اللواء محمد بن علي الأسمري، جناح المديرية العامة للسجون المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية 33.واطلع اللواء الأسمري على أركان الجناح، وأعمال النزلاء والنزيلات، مستمعاً لشرح تفصيلي عن ما يقدم للنزلاء من برامج، وما يقدمه مركز تدريب وتطوير القدرات النسائي لموظفات السجون، وإنجازات لجنة رعاية السجناء بمنطقة الرياض (تراحم) وما تقدمها اللجنة من برامج.وأكد مدير عام السجون أن الجناح يبرز الدور المهم للمديرية العامة للسجون الذي يستهدف فئة من أبناء هذا الوطن أو المقيمين من الذين صدر بحقهم أحكام قضائية.وأبان اللواء الأسمري أن الجناح يستعرض ما يقدم من خدمات ودورات وإعادة التأهيل والإصلاح للنزلاء والنزيلات، والتقنية المستخدمة وكيفية إبراز دورها فيما يخدم مصلحة النزيل أو المستفيدين من خدمات المديرية العامة للسجون.كما قام مدير عام السجون بجولة على أجنحة وزارة الداخلية وبعض أجنحة المهرجان.// انتهى //17:17ت م0198