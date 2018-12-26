تونس 19 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 26 ديسمبر 2018 م واسكشفت قوات الجيش الجزائري بمحافظة برج باجي مختار جنوب الجزائر، مخبأ للأسلحة يشتمل على 15 صاروخ جو-أرض، و 20 قنبلة يدوية بالإضافة إلى كمية من الذخيرة.وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أن قوات الجيش بمحافظ عين الدفلى شمال البلاد، دمرت أربع قنابل تقليدية الصنع كما أوقفت سبعة مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من تندوف وتلمسان.// انتهى //17:35ت م0200