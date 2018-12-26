الرياض 19 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 26 ديسمبر 2018 م واساستقبلت دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بالرياض، التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، معالي وزير الشؤون الاجتماعية التونسي الأستاذ محمد الطرابلسي، والوفد المرافق له.وتهدف الزيارة للاطلاع على تجربة المملكة العربية السعودية في إيواء المسنين وتقديم جميع أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية لهم، حيث اشتمل برنامج الزيارة على جولة في مرفقات الدار وكافة أقسامها، بالإضافة إلى الاطلاع على البرامج الداخلية والخارجية المقدمة لهذه الفئة الغالية من مستفيدي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.وأوضح مدير الدار عبدالله بن صالح العجلان، أن الحكومة الرشيدة ـ أيدها الله ـ تقدم خدمات نموذجية ومتكاملة في مجال رعاية المسنين، ممثلة في دور الرعاية الاجتماعية، مبيناً أن مثل هذه الزيارات تخدم الجانبين من خلال الاطلاع على التجارب الثرية والاستفادة من الخبرات السابقة لتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهذه الفئة في البلدين.// انتهى //17:38ت م0203