إسلام آباد 19 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 26 ديسمبر 2018 م واسأتفقت باكستان وروسيا على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، ومواصلة التشاور بشأن الأمن الإقليمي والقضايا الإقليمية المشتركة على رأسها السلام في أفغانستان.جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الروسي سرجي لافروف في موسكو اليوم, بنظيره الباكستاني شاه محمود قريشي الذي يقوم حالياً بزيارة رسمية إلى روسيا.وأوضح المتحدث باسم الخارجية الباكستانية الدكتور محمد فيصل في بيان بإسلام آباد أن الجانبين بحثا خلال اللقاء سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالتركيز على عملية السلام والمصالحة الجارية في أفغانستان.// انتهى //17:50ت م0204