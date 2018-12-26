تونس 19 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 26 ديسمبر 2018 م واسالتقى وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي اليوم, نظيره الياباني تارو كونو الذي يزور العاصمة تونس حاليًا.وجرى خلال اللقاء علاقات التعاون بين البلدين والمسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وأوضح الجهيناوي عقب اللقاء, أن اللجنة المشتركة التونسية اليابانية ستجتمع خلال شهر فبراير القادم بطوكيو، فيما ستُعقد الدورة الثالثة للحوار الأمني بين البلدين خلال الأسابيع الأولى من العام المقبل.// انتهى //18:00ت م0205