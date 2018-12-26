محايل 19 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 26 ديسمبر 2018 م واسرأس محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي بمقر المحافظة أمس, اجتماعاً لمناقشة الأمور المتعلقة بالمحافظة والخدمات المقدمة للأهالي, بحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية والأمنية.وأكد المحافظ خلال الاجتماع أن سمو أمير منطقة عسير وسمو نائبه وجها بالإسراع في إنشاء عدد من الجمعيات التعاونية والخيرية ومؤسسات المجتمع المدني التي تخدم جميع شرائح المجتمع.وفي نهاية الاجتماع أوصى الحضور بإنشاء جمعية للمتقاعدين لتسهم في خدمة هذه الشريحة من النواحي الصحية والاجتماعية في المحافظة.وأفاد البناوي أن تأسيس الجمعية سيكون خلال الأيام المقبلة بإذن الله.. // إنتهى //18:14ت م0206