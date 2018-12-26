الرياض 19 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 26 ديسمبر 2018 م واسوقعت اليوم اتفاقية الإشراف الأكاديمي والتعليمي على كلية الفارابي للطب البشري بالرياض، وكلية الفارابي لطب الأسنان والتمريض بالرياض مع جامعة الملك سعود، واتفاقية أخرى مماثلة للإشراف الأكاديمي والتعليمي على كلية الفارابي لطب الأسنان بجدة مع جامعه الملك عبدالعزيز .وجاء ذلك تحت رعاية معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى وبحضور معالي نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي.وفي ذات السياق جرى توقيع عقد مع المركزالوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي للتقويم والاعتماد المو?سسي لكليات الفارابي الأهلية.وستمنح اتفاقيات الإشراف الأكاديمي كليات الفارابي بالرياض وجدة إمكانية الاستفادة من إمكانات الجامعتين على المستوى المحلي والعربي والعالمي من القيادات الأكاديمية العليا، وفي توفير أعضاء هيئة التدريس المؤهلين، وكذلك تطوير العملية التعليمية والأكاديمية وبرامج الدراسات العليا في كليات الفارابي، مما سيطور مستوى الكليات في الجوانب الأكاديمية والعلمية والبحثية.وشهد توقيع الاتفاقيات معالي مدير جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور بدران العمر، ومعالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الأستاذ الدكتور عبدالرحمن اليوبي.// انتهى //18:46ت م0217