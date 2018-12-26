المدينة المنورة 19 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 26 ديسمبر 2018 م واسيقيم وقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة بالتعاون مع إدارة النشاط الطلابي بجامعة طيبة بعد غد برنامج "المجالس العلمية" الذي يستمر لمدة خمسة أيام.ويشتمل البرنامج على عدة مجالس علمية ومحاضرات منها محاضرة بعنوان" الشمائل المحمدية" ومحاضرة عن "شرح متن الآجرومية في النحو" ومحاضرة بعنوان "شرح متن الورقات في أصول الفقه.// انتهى //19:08ت م0218