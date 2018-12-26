ثقافي / وقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة يقيم برنامج المجالس العلمية
الأربعاء 1440/4/19 هـ الموافق 2018/12/26 م واس
المدينة المنورة 19 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 26 ديسمبر 2018 م واس
يقيم وقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة بالتعاون مع إدارة النشاط الطلابي بجامعة طيبة بعد غد برنامج "المجالس العلمية" الذي يستمر لمدة خمسة أيام.
ويشتمل البرنامج على عدة مجالس علمية ومحاضرات منها محاضرة بعنوان" الشمائل المحمدية" ومحاضرة عن "شرح متن الآجرومية في النحو" ومحاضرة بعنوان "شرح متن الورقات في أصول الفقه.
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19:08ت م
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