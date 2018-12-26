جدة 19 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 26 ديسمبر 2018 م واسنفّذت وزارة الحج والعمرة مُمثّلةً في مكتب تحقيق الرؤية ورشة عمل بعنوان "تطوير مبادرة تقديم الوجبات مسبقة التجهيز لضيوف الرحمن" بجدة اليوم، ضمن مبادرة الوزارة لتطوير خدمات الإعاشة والتغذية في مراحل الحج، برعاية معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بنتن، وحضور وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور حسين الشريف، وعميد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة الدكتور سامي بن أحمد برهمين ، وممثلين عن الجهات الرسمية ذات العلاقة بالحج ، والشركات المتخصصة في تقديم وإعداد الوجبات مسبقة التجهيز .وتطرقت الورشة التي تحدث فيها ممثلو الهيئة العامة للغذاء والدواء ، وأمانة العاصمة المقدسة ، ومجموعة من الشركات ذات تجارب في مجال الإعاشة والتغذية ، إلى محاور عِدة تمثلت في عرض الوضع الراهن للمنظومة الحالية للإعاشة والتغذية ، ومناقشة الخطة التشغيلية ، وأخذ مرئيات الجهات المشاركة في المنظومة ، ومناقشة إجراءات المراحل والتجارب الناجحة ، وغيرها .وأكد الدكتور برهمين على وجود تجارب مميزة في قطاع حجاج الداخل في هذا الشأن ، مشيراً إلى أن المجلس التنسيقي يعمل لتطوير هذه التجارب وجعلها نموذجا يُحتذى به ، وأن المجلس من الجهات السبّاقة في التعاون مع المعهد في تنفيذ المبادرات النوعية لتطوير خدمات ضيوف الرحمن .من جانبه بين رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي لحجاج الداخل عبد الرحمن بن فالح الحقباني، أن طبيعة خدمة حجاج الداخل تتسم بالتنوع والخصوصية التي تحتاج إلى تلبية احتياجاتها بشكل خاص جداً، حتى الوصول بخدمة الإعاشة إلى مستويات متقدمة من السلامة الغذائية والجودة ورضا الضيوف ، وهذا ما يسعى المجلس إلى تحقيقه بقيادة وزارة الحج والعمرة .يُذكر أن هذه الورشة هي أحد الخطوات الجادة في مسيرة وزارة الحج والعمرة استعداداً للعام 2030، الوقت الذي تستهدف فيه المملكة استقبال 30 ميلونا من ضيوف الرحمن ، من جميع أنحاء المعمورة .// انتهى //19:08ت م0219