مكة المكرمة 19 ربيع الأخر 1440هـ الموافق 26 ديسمبر 2018م واساستقبل معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط بمكتبه بمكة المكرمة اليوم، رئيس وفد مكتب شؤون حجاج دولة مالي الأستاذ إبراهيم جابي، والوفد المرافق له.وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الحج، والخدمات والتسهيلات التي تتشرف وزارة الحج والعمرة بتقديمها لحجاج ومعتمري جمهورية مالي.من جانبه نوه معالي نائب وزير الحج والعمرة، أن العمل متواصل بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة بأعمال الحج، وفق منظومة متكاملة تقدم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن وزوار المسجد النبوي الشريف، وذلك انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظهما الله - بتقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام ليؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة.بدوره أشاد رئيس وفد مكتب شؤون حجاج مالي، بتوفير جميع الخدمات والتسهيلات لحجاج بيت الله الحرام ليكملوا مناسكهم في أمن وأمان، ويحقق لهم أداء ركن الإسلام الخامس في أجواء مفعمة بالراحة والاطمئنان.// انتهى //19:15ت م0221